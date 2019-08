I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ministro Difesa tedesco visita Baghdad, in agenda incontri con cariche dello Stato - Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer è arrivata a Baghdad, dove ha incontrato in mattinata il primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi. In agenda anche un colloquio con il capo dello Stato Barham Salih, il presidente del parlamento Salim al Jabouri e l'omologo alla Difesa Najah al Shammari. L'esponente dell'esecutivo di Berlino, inoltre, ha annunciato che si recherà a Erbil, nel nord del paese. Obiettivo della visita è anche quello di incontrare il contingente tedesco di stanza in Iraq, impegnato nella lotta al terrorismo nell'ambito della coalizione internazionale a guida statunitense. (segue) (Res)