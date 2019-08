I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iraq: Erbil pronta a garantire 250 mila barili di petrolio al giorno a Baghdad - Il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno è pronto a garantire la fornitura di 250 mila barili di petrolio giornalieri a Baghdad, come concordato in precedenza. Lo ha annunciato ieri Gutiar Adel, portavoce del governo regionale curdo. "La quota della regione del Kurdistan sul bilancio finanziario è di 12,84 mila miliardi di dinari (corrispondenti a 9,7 miliardi di euro)", ha dichiarato Adel in conferenza stampa a Erbil. "Ma Baghdad - ha aggiunto - dall'adozione del bilancio non ha inviato in Kurdistan che 5,44 mila miliardi di dinari (circa 4,10 miliardi di euro), a fronte di un taglio di 7,39 mila miliardi di dinari (circa 5,60 miliardi di euro)". "Gli importi che vengono detratti dalla quota finanziaria della regione - ha precisato - superano il prezzo di 250 mila barili, che dovrebbe essere inviati dal governo regionale a Baghdad su base giornaliera in ottemperanza un accordo precedente". (segue) (Res)