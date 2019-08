I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Yemen: Coalizione a guida saudita colpisce obiettivi Houthi a Sana’a - La Coalizione a guida saudita nello Yemen ha lanciato un attacco contro obiettivi militari nella capitale Sana’a, controllata dai ribelli filoiraniani Houthi. Lo ha riferito la televisione di Stato saudita, aggiungendo che la coalizione ha consigliato ai civili yemeniti di stare lontano dalle aree colpite. Il portavoce della coalizione, colonnello Turki al Maliki, ha riferito della distruzione di obiettivi militari, usati dagli Houthi come deposito per i missili balistici. Nel corso di una conferenza stampa di ieri, 19 agosto, ha affermato che i ribelli yemeniti Houthi minacciano la sicurezza petrolifera globale, dopo aver colpito il giacimento di Shaybah, in Arabia Saudita. "L'attacco non ha solo come bersaglio il regno saudita – ha precisato Al Maliki - ma anche l'economia petrolifera globale. Le indagini sui recenti attacchi sono ancora in corso, ma stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie per difendere le infrastrutture vitali del regno". Il riferimento è all'incendio "circoscritto" deflagrato sabato 17 agosto nel giacimento di Shaybah, quasi 1000 chilometri a est di Riad. Il rogo, prontamente domato, è scoppiato a seguito di un attacco con dieci droni da parte degli Houthi. La notizia, riferita dall’emittente degli Houthi “Al Masirah”, è stata parzialmente confermata dal colosso petrolifero saudita Aramco, che ha parlato di "danni minori" alle infrastrutture energetiche. (Res)