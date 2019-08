I fatti del giorno - America latina (2)

- Argentina: si insedia nuovo ministro Economia, attesa per annunci su piano anti-crisi - In un contesto di tensione per il timore di un nuovo martedì nero sui mercati, il presidente argentino Mauricio Macri nominerà ufficialmente nelle prime ore del mattino di oggi (ora locale) il nuovo ministro dell'Economia, Hernan Lacunza. Prima della campana di inizio della borsa è attesa una conferenza stampa del nuovo ministro. Si prevede che verrà illustrato un piano economico anticrisi del governo in modo più organico di quanto fatto finora, con gli annunci di singole misure. Sono infatti diverse le incognite che ancora circondano alcuni dei punti chiave della nuova strategia macroeconomica che sembra aver intrapreso il governo dopo la dura sconfitta alle elezioni primarie di domenica 11 agosto: il valore della moneta, le riserve della Banca centrale, il debito estero, l'inflazione, e il programma di assistenza finanziaria accordato con il Fondo monetario internazionale. (segue) (Res)