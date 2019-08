I fatti del giorno - America latina (5)

- Venezuela: viceministro Esteri russo Rjabkov mette in guardia Usa su embargo - La Russia mette in guardia gli Stati Uniti dal tentativo di imporre un blocco economico al Venezuela. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Sergej Rjabkov all’agenzia di stampa “Sputnik” in vista dell’incontro previsto fra la vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Mosca, previsto domani. “Rodriguez ha già avuto diversi incontri a Mosca”, ha detto Rjabkov, sottolineando che i contatti bilaterali proseguiranno. "Sicuramente studieremo la situazione legata all'aumento della pressione illegale delle sanzioni statunitensi e ai tentativi di imporre un embargo", ha detto il viceministro, aggiungendo che la Russia e il Venezuela intendono invece sviluppare la cooperazione economica, anche nel settore minerario e nell'ingegneria meccanica. (Res)