Roma: rubano in centro commerciale Castel Romano, Polizia arresta coppia

- Una coppia di romeni, di 45 e 48 anni, è finita in manette ieri per furto aggravato. I due erano stati notati dai poliziotti del commissariato Spinaceto, diretto da Claudio Cacace, mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcuni negozi nel centro commerciale di Castel Romano. I due sono stati bloccati subito dopo aver commesso un furto all'interno di un negozio di scarpe. Durante la perquisizione, nel loro zaino, gli agenti hanno rinvenuto merce varia per un valore di 270 euro nonché alcuni attrezzi per rimuovere l'antitaccheggio.(Rer)