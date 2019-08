Siria: inviato cinese, dialogo tra Assad e opposizioni per prevenire rinascita Stato islamico

- C'è un serio pericolo che le forze del sedicente Stato islamico ritrovino linfa vitale in Siria. Lo ha dichiarato l'inviato speciale cinese per le questioni siriane Xie Xiaoyan, al termine di un incontro a Ginevra con l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Geir Pedersen. Il diplomatico, inoltre, ha sottolineato l'importanza di un'accelerazione del dialogo tra il governo di Bashar al Assad e l'opposizione siriana, in modo per prevenire un possibile ritorno del terrorismo jihadista. “Attualmente - ha dichiarato - c'è il pericolo che organizzazioni terroristiche come l'Isis si rianimino, ne vediamo alcuni segnali. La lotta contro il terrorismo deve essere portata a termine", ha concluso Xie. (Res)