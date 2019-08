Migranti: Bartolo (Pd) su Open Arms, meglio far sbarcare tutti e poi collocarli in Europa

- Pietro Bartolo, medico per tantissimi anni a Lampedua, oggi europarlamentare del Partito democratico, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul caso Open Arms. “La soluzione sembra sia quella di portarli in Spagna con le motovedette, o con la stessa Open Arms, e mi sembra assurda perché fare questa traversata ancora, due, tre giorni di navigazione: quella migliore era farli scendere a Lampedusa. E poi, da lì, eventualmente, portarli in Spagna. Li abbiamo sempre fatti scendere in Italia, e poi li avremmo collocati in Europa". Bartolo ha parlato anche della situazione sanitaria: "Da medico dico che una delle più pericolose malattie è il disagio psicologico, non solo una frattura, una broncopolmonite, un’infezione; l’autolesionismo, pensare al suicidio, cosa che è capitata. Queste persone dovevano farle scendere subito”, ha concluso Bartolo. (Rin)