Albania: ambasciata Usa, con nuova Corte speciale anti-corruzione "nessuno sopra la legge"

- La nuova Procura speciale anti-corruzione albanese (Spak) perseguirà i casi di corruzione ai livelli più alti: con questa istituzione "nessuno sarà sopra la legge". Lo ha dichiarato l'ambasciata Usa a Tirana, diffondendo sui canali dei social network un video che dimostra la struttura organizzativa della Spak. L'ambasciata Usa, scrive l'agenzia di stampa "Ata", dopo aver pubblicato la scorsa settimana la struttura della nuova Corte costituzionale, ha scelto questa volta di parlare della Spak. Secondo l'ambasciata statunitense, la Spak sarà un ente "indipendente e non politicizzato, che indagherà e perseguirà tutti 'gli intoccabili' in Albania, inclusi gli attuali e gli ex esponenti istituzionali di alto livello". (segue) (Alt)