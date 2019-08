Albania: ambasciata Usa, con nuova Corte speciale anti-corruzione "nessuno sopra la legge" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania deve procedere con l'attuazione delle riforme, in particolare in campo giudiziario, se vuole raggiungere l'obiettivo di ottenere l'avvio dei negoziati di adesione Ue ad ottobre, ha dichiarato nei giorni scorsi l'ambasciatore dell'Ue a Tirana, Luigi Soreca, in un'intervista al portale d'informazione "Euronews". Anche la riforma elettorale, secondo Soreca, sarebbe un passo importante da adottare. "L'Albania dovrebbe concentrarsi sull'agenda delle riforme, senza perdere un momento, in modo da essere pronta per il 15 ottobre quando i ministri dell'Ue prenderanno una decisione (sull'avvio dei negoziati di adesione). La relazione di maggio della Commissione europea ha mostrato che sono stati compiuti progressi significativi in ​​alcuni settori, sufficienti per avviare i negoziati. Ma il processo delle riforme non deve mai fermarsi, deve continuare. E ci sono aree in cui le istituzioni albanesi nel loro insieme hanno bisogno di continuare il loro lavoro, come riguardo la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, che è una battaglia quotidiana; il traffico di droga sta cambiando le tattiche in Albania e c'è bisogno di esercitare pressioni sulle reti criminali", ha dichiarato Soreca. (segue) (Alt)