Energia: Kazatomprom, riduzione produzione uranio del 20 per cento sino al 2021

- Kazatomprom, azienda kazakha leader del mercato internazionale dell’uranio, ha annunciato che intende continuare a ridurre la produzione del 20 per cento fino al 2021, rispetto ai livelli previsti dai contratti di sfruttamento del sottosuolo. La società inizierà ora a lavorare con i partner con cui sono attive delle jointventure per valutare l'impatto e attuare questo programma in tutte le miniere di uranio del Kazakhstan. La decisione di estendere la riduzione della produzione riflette lo status del mercato dell’uranio, ancora in fase di ripresa dopo un periodo di eccesso di offerta che ha determinato un ribasso dei prezzi. Kazatomprom non prevede di tornare alla piena produzione sino a quando non sarà evidente una sostenuta ripresa del mercato e si registrerà un miglioramento delle condizioni di domanda e offerta. (Res)