Migranti: colloquio Moavero-Maas, “serve governance europea migliore”

- I ministri degli Esteri italiano e tedesco, Enzo Moavero Milanesi e Heiko Maas, hanno avuto ieri sera un colloquio telefonico incentrato sulla questione dei flussi migratori in Mediterraneo e dello sbarco delle persone salvate in mare. I due ministri, riferisce una nota della Farnesina, hanno condiviso la loro visione comune circa la urgente necessità di una migliore, funzionante, equa e genuina “governance” europea, che permetta di andare oltre l’attuale approccio caso per caso. In vista del prossimo incontro dei ministri degli Esteri dell’Ue, che si terrà a Helsinki il 29 e 30 agosto, i due ministri hanno concordato di lavorare in sinergia con lo scopo di accelerare la riflessione con i loro colleghi europei in vista di risultati concreti che assicurino il rispetto del principio europeo della solidarietà e dell’equa condivisione di responsabilità. (Com)