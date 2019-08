Balcani: ex militari tedeschi chiedono risarcimento per esposizione uranio impoverito

- Circa 220 ex militari tedeschi che hanno prestato servizio nei Balcani occidentali hanno chiesto risarcimenti per essere stati esposti all'uranio impoverito. Lo riferisce oggi il sito del quotidiano "Nezavisne novine". La richiesta ha attualizzato nuovamente la questione a Berlino e il gruppo parlamentare dell'Alternativa per la Germania ha chiesto un parere ufficiale dell'esecutivo. Il governo tedesco ha comunicato che "le richieste sono state finora respinte dato che non è stato provato che i militari tedeschi hanno sofferto conseguenze sula salute a causa del contatto con munizioni caricate con l'uranio impoverito". (segue) (Res)