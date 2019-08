Balcani: ex militari tedeschi chiedono risarcimento per esposizione uranio impoverito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota del governo si legge che "gli studi riguardanti l'uranio impoverito indicano che nei luoghi in cui questo tipo di munizioni è stato utilizzato non esiste quasi nessun rischio di radiazione e i rischi tossicologici possono verificarsi soltanto in circostanze straordinarie che fino a questo momento non si sono verificate in nessun luogo". Lo studio sull'uranio impoverito, secondo la testata, è stato pubblicato anche sul sito del governo austriaco. L'esecutivo di Vienna ha comunicato che "soltanto la respirazione diretta di sostanze presenti in zone di guerra può rappresentare un certo rischio per la salute delle persone". (segue) (Res)