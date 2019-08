Governo: Parisi (Epi), peggio di Lega-M5s c’è Pd-M5s, lo si vede già in Regione Lazio

- "Ormai sembra evidente che non si andrà a votare. Si metterà in piedi un governo, ma peggio di quello Lega-M5s c'è solo quello Pd-M5s. Ne abbiamo già la prova in Regione Lazio con Zingaretti, Raggi e Lombardi: dai rifiuti alle infrastrutture bloccate, dalla sanità ai trasporti pubblici. Un disastro”. Lo dice in una nota Stefano Parisi, consigliere della Regione Lazio e leader di Energie per l'Italia. “Immaginiamo ora cosa potrebbero fare su giustizia, lavoro e tasse – prosegue Parisi –, sarà un governo da incubo. La patrimoniale per evitare l'aumento dell'Iva è assicurata. Il governo Pd-5s sarebbe la fine della sinistra riformista. La democrazia diretta, la decrescita felice, l'ambientalismo ideologico, il giustizialismo sfrenato, la fine dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali”. Parisi spiega che “Zingaretti spera di inglobare i grillini, ma sarà Fico ad inglobarlo. L'unico che sta prendendo posizioni nette è Calenda, spero molli il Pd. Si sconfiggono i populisti con il voto popolare, non con le manovre di palazzo. Anche nel centrodestra la situazione è grave. Forza Italia è divisa tra chi vuole correre sotto l'ala protettiva di Salvini, che invece tornerebbe volentieri con i 5s, e chi vorrebbe ricostruire una storia nuova, aperta e inclusiva. Ma Berlusconi da anni blocca tutto”. E conclude: “I due partiti pilastri del centrodestra e del centrosinistra sono stati deflagrati dai populisti. Abbiamo il dovere di riunire tutte le forze e le comunità pronte a ricostruire una nuova casa post-populista, superando le identità del secolo scorso, che ritrovi sui valori democratici, europei, liberali, un ampio e solido consenso popolare. Ora bisogna sfidarli per riportare fiducia e coesione popolare tra gli italiani".(Com)