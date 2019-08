Ucraina: ministro Interno Avakov discute di politica migratoria con premier israeliano Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno ucraino Arsen Avakov ha discusso con il premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito alle pratiche di politica migratoria fra i due paesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, riprendendo un comunicato del dicastero dell’Interno ucraino. I due hanno in particolare affrontato il tema dei respingimenti alla frontiera di cittadini israeliani, dopo che nel 2018 è stata negata l’entrata a 220 di loro e nell’anno in corso sono già stati 716. (Res)