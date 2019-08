Energia: Azerbaigian, produzione petrolifera in calo del 2,5 per cento fra gennaio e luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 22.023.500 tonnellate di petrolio greggio (incluso il condensato di gas) sono state prodotte in Azerbaigian nel periodo gennaio-luglio 2019. È quanto riferito dal Comitato statistico statale, secondo cui la produzione di petrolio è diminuita del 2,5 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Durante il periodo in esame, nel paese caucasico sono stati prodotti 20.316.800.000 milioni di metri cubi di gas. In generale, nel corso dei primi sette mesi dell’anno corrente, la produzione di gas è aumentata del 19,9 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.(Res)