Oristano: pregiudicato ucciso con colpo di fucile a Genoni

- Ieri notte, nelle campagne intorno a Oristano, in località Genoni, è stato freddato con un singolo colpo di fucile un 48enne con precedenti per furto. L'uomo stava andando in bicicletta quando è stato colpito dall'arma caricata a pallettoni. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, allertati da un passante, il 48enne è deceduto all'ospedale Brotzu di Cagliari. Ancora sconosciuto il killer. (Ren)