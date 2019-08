India: Karnataka, giurano i ministri del governo di Yeddyurappa

- A 25 giorni dall’insediamento di B. S. Yeddyurappa come capo del governo del Karnataka, si è svolta oggi la cerimonia di giuramento dei suoi 17 ministri, officiata dal governatore statale, Vajubhai Vala. Yeddyurappa, presidente del Partito del popolo indiano (Bjp) del Karnataka, è stato criticato per aver impiegato più di tre settimane per completare la formazione del suo governo. Il ritardo è dipeso in parte dal fatto che nei giorni scorsi alluvioni e frane hanno colpito duramente lo Stato, causando oltre venti vittime. Tuttavia, il lungo tempo per mettere insieme la squadra è stato dovuto anche alla necessità di evitare dissensi e premiare alcuni dei sostenitori che hanno reso possibile il cambio al vertice. Yeddyurappa, infatti, ha ottenuto il mandato in seguito alla caduta, il 23 luglio, dell’esecutivo di coalizione tra il Janata Dal Secular (Jds) e il Congresso nazionale indiano (Inc) guidato da H. D. Kumaraswamy, che vacillava da settimane, a causa dell’abbandono di 17 deputati dei due partiti. (segue) (Inn)