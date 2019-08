Scherma: convocati e programma del mondiale di paralimpica in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvio del ritiro pre-mondiale è iniziata ufficialmente l'ultima fase della preparazione in vista dei Campionati del mondo di scherma paralimpica, in programma a Cheongju, in Corea del Sud, dal 17 al 23 settembre. La rassegna iridata in terra sudcoreana, che si svolgerà ad un anno esatto di distanza dai Giochi paralimpici di Tokyo2020, avrà una importanza notevole per la conquista della qualificazione ai Giochi giapponesi e coinvolgerà complessivamente dodici atleti azzurri chiamati ad essere protagonisti di tutte le gare in programma. I responsabili tecnici delle tre armi, Simone Vanni, Francesco Martinelli e Marco Ciari, hanno infatti diramato le convocazioni per gli azzurri che voleranno in Corea del Sud, per l'edizione 2019 dei mondiali che segue quella da "record" di Roma2017. A difendere i colori azzurri saranno Matteo Betti, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini ed Alberto Morelli per le gare della categoria A, Marco Cima e Gianmarco Paolucci per quelle della categoria B, e William Russo per le gare della categoria C. Nelle gare femminili della categoria A saranno invece impegnate Andrea Mogos e Loredana Trigilia, mentre Beatrice "Bebe" Vio e Rossana Pasquino saranno protagoniste delle gare della categoria B, mentre Consuelo Nora sarà l'unica portacolori azzurra nelle prove femminile della categoria C. La delegazione, che sarà guidata dal consigliere federale Alberto Ancarani e che vedrà la presenza del presidente federale, Giorgio Scarso, conterà della presenza dei tre responsabili tecnici, Simone Vanni, Marco Ciari e Francesco Martinelli, dei maestri Alessio Bonino e Flavio Puccini, oltre che del preparatore atletico Michele Mariotti. (segue) (Ren)