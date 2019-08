Scherma: convocati e programma del mondiale di paralimpica in Corea del Sud (2)

- Lo staff medico sarà composto invece dal dottor Gianvito Rapisarda e dalla fisioterapista Veronica Balzano, mentre il tecnico delle armi sarà Giorgio Fiume. L'assistenza logistica e l'organizzazione sarà invece a cura di Guya Standoli. Il programma delle gare prevede per la prima giornata, quella di martedi 17 settembre, le gare che assegneranno i titoli iridati di spada maschile, categoria A, di spada femminile, categoria B, di fioretto maschile categoria B e di fioretto femminile categoria A. Mercoledi 18 settembre invece si conosceranno i neo campioni del Mondo di sciabola femminile categoria B, di sciabola maschile categoria A, di spada maschile categoria B e di spada femminile categoria A. Giovedi 19 settembre saranno di scena le gare di fioretto maschile categoria A, di fioretto femminile categoria B, di spada maschile categoria C e di spada femminile categoria C. Le prove di sciabola maschile categoria B, di sciabola femminile categoria A e di fioretto maschile e femminile categoria C, saranno le protagoniste della giornata di venerdi 20 settembre. Da sabato 21 settembre invece inizierà il programma delle gare a squadre. Si inizierà con quelle di fioretto maschile e spada femminile, mentre domenica 22 settembre saranno in pedana le squadre di sciabola maschile e fioretto femminile, mentre nell'ultima giornata si chiuderà la rassegna iridata con le prove di sciabola femminile e di spada maschile. (Ren)