Costa d’Avorio: Ua accoglie con favore riforma Commissione elettorale

- La Commissione dell'Unione africana ha accolto con favore il fatto che la legge di riforma della Commissione elettorale in Costa d'Avorio abbia tenuto conto della sentenza della Corte africana sui diritti umani e dei popoli. “Il presidente della Commissione dell'Unione africana (Moussa Faki Mahamat) è lieto che la sentenza della Corte africana sui diritti umani e dei popoli sia stata presa in considerazione, come dimostrato dal preambolo delle ragioni del progetto di risoluzione della legge approvata dal parlamento”, si legge nella dichiarazione. “L'Unione si congratula con tutti gli attori politici in Costa d'Avorio, comprese le organizzazioni della società civile, per il loro impegno profuso nei confronti dei valori democratici sostenuti dall'Ua e li incoraggia nella loro volontà di partecipare a elezioni pacifiche nell'interesse del popolo ivoriano”, si legge nella dichiarazione che rinnova il suo impegno ad accompagnare il processo elettorale in vista delle elezioni presidenziali in programma nell'ottobre 2020. (segue) (Res)