Governo: Salvini, ascolteremo Conte in Senato e poi decideremo

- Dopo l’apertura della crisi e in attesa dell'intervento del premier Giuseppe Conte in Senato, Matteo Salvini non si sbilancia sulle prossime mosse della Lega. “Cosa faremo oggi? Ascolteremo, prima di tutto. Vedremo, dopo questi dieci giorni, che voglia di andare avanti ci sarà. Vedremo se qualcuno ha fatto accordi, se qualcuno vuole governare e fare”, spiega in una intervista a Radio 24. Salvini ribadisce che per la Lega l’unica alternativa è il voto. "Ho le idee ben chiare - afferma -. Se qualcuno ha già scelto una maggioranza alternativa e si stanno già distribuendo i ministeri tra Pd e Cinque stelle, basta dirlo. Non è un problema per me ma una questione di correttezza nei confronti degli italiani. Sono disponibile ad aspettare tutti e poi farò liberamente quello che penso". (segue) (Rer)