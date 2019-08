Governo: Salvini, ascolteremo Conte in Senato e poi decideremo (2)

- Sull’ipotesi di ritirare i ministri della Lega dal governo, comunque preferisce non sbilanciarsi: “dipende da cosa dice Conte in Senato - sostiene -. La Lega non è nata per avere sette ministeri. Nessuno mi ha chiesto niente. Penso che gli italiani abbiano apprezzato il mio modo di gestire le situazioni, da Open Arms alla lotta alla mafia". Quanto, poi, alla possibilità di un accordo tra il M5s e il Pd, il vicepremier si chiede: “che senso ha un governo contro Salvini con tutti dentro? Un governo deve essere forte per poter fare. Un esecutivo Pd-Cinque stelle chi rappresenterebbe?". Per Salvini, poi, non regge la scusa dell’aumento dell’Iva. “E’ un alibi per non lasciare le poltrone - osserva -. L’aumento scatterà dal 1 gennaio se non si farà la manovra economica ma, se si torna al voto in autunno, di manovre se ne possono fare due”. Infine, parlando del caso della Open Arms, la nave dell’organizzazione non governativa spagnola ferma davanti a Lampedusa con decine di migranti a bordo, il ministro dell’Interno ribadisce: “l’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Penso che gli italiani abbiano apprezzato la mia gestione della sicurezza. E lo stanno facendo anche in queste ore con il caso della nave spagnola con i finti malati e i finti minori che si sta preparando per partire per la Spagna”, conclude. (Rer)