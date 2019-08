Lavoro: 39,2 per cento giovani a Roma dipende da famiglia, 50 per cento pronto a impiego manuale (2)

- Lo studio, realizzato nell'ambito di "Generare Futuro", un progetto promosso dalla Ats, costituita dal forum delle Associazioni familiari e dalle Acli provinciali di Roma, e sostenuto dal dipartimento della Gioventù della presidenza del Consiglio dei Ministri, ha puntato l’attenzione su un campione di 1058 ragazzi, tra i 18 anni e i 35 anni. I risultati ottenuti accendono i riflettori su due temi che di solito finiscono in secondo piano quando si analizza il rapporto delle nuove generazioni con il lavoro. Il primo riguarda la contrapposizione tra mestieri e professioni, domandandosi se lavoro manuale e lavoro intellettuale siano davvero in antitesi agli occhi dei giovani. Il secondo è la dimensione psico-sociale del lavoro, la percezione che hanno i giovani delle loro capacità di affrontare le difficoltà che incontrano durante la fase del primo inserimento lavorativo. A quanto emerso viene meno l'opposizione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Il 78,5 per cento degli intervistati si è dichiarato molto o abbastanza d'accordo con l'affermazione "tutti i lavori hanno la stessa dignità" e quasi il 40 per cento del campione ha affermato che fare il contadino sia un lavoro come un altro e non un lavoro per chi non ha potuto studiare (10,6 per cento) o un modo per evitare la disoccupazione (10 per cento). Coerentemente, poi, il 50,2 per cento del campione si è dichiarato disponibile ad imparare un lavoro manuale. I dati presentati infine offrono anche un altro spunto, oltre all'equivalenza tra lavoro manuale e intellettuale: il 39,6 per cento degli intervistati è convinto che fare il contadino sia un modo per curare la natura e l'ambiente. La consistenza numerica di questa opinione suggerisce un legame con la già richiamata richiesta di senso che i giovani associano al lavoro. (segue) (Com)