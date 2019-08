Lavoro: 39,2 per cento giovani a Roma dipende da famiglia, 50 per cento pronto a impiego manuale (3)

- Dal campione emerge che il 30,3 per cento dei giovani romani, tra i 18 e i 35 anni, risulta essere inoccupato, il 28,6 per cento lavora saltuariamente, il 41,2 per cento dichiara di essere un lavoratore full-time. La stabilità, data dalla continuità economica, risulta di gran lunga il bisogno principale per i giovani intervistati con il 46,1 per cento. In seconda battuta si trova la gratificazione personale con il 37 per cento delle preferenze; il dato in questo caso subisce l'influenza del genere (tra i giovani di sesso maschile è nettamente più basso: 25,8 per cento) e dell'età (passa dal 23,7 per cento tra gli under 20 al 44,1 per cento tra i trentenni). Il successo invece è un bisogno espresso più dagli uomini (20,4 per cento contro il 10,7 per cento sul totale del campione), soprattutto se molto giovani (28,4 per cento nella classe di età 18-19 anni). L'atteggiamento dei giovani nei confronti del lavoro in deroga è di sostanziale accettazione: la consapevolezza che nella propria carriera lavorativa si sarà costretti ad accettare condizioni di impiego penalizzanti rispetto agli altri lavoratori è quasi data per scontata. In tale contesto rispetto al mantenimento dell'occupazione, 6 intervistati su 10 sarebbero disposti a derogare sui tempi e sugli spazi, lavorando fuori orario, da casa, nei week-end. Tale percentuale è simile anche rispetto alla dimensione del perseguimento del proprio progetto professionale (58,2 per cento). In quest' area il genere marca una differenza significativa: considerando il livello alto dell'indice sulla disponibilità alla sotto-occupazione, tra donne (58,8 per cento) e uomini (48,8 per cento) ci sono 10 punti percentuali di differenza. (segue) (Com)