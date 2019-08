Lavoro: 39,2 per cento giovani a Roma dipende da famiglia, 50 per cento pronto a impiego manuale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi mostra che la disponibilità delle donne alla sotto-occupazione è un atteggiamento che si sviluppa a seguito dell'esperienza con il mercato del lavoro e interessa maggiormente quelle in possesso di un titolo di studio superiore. Il confronto per classi di età evidenzia invece che i giovani-adulti sono maggiormente disposti a forme di sotto-occupazione: tra gli under 20 (41,3 per cento) e gli over 30 (63,9 per cento) ci sono oltre 20 punti percentuali di differenza (sempre considerando la modalità alta dell'indice). Il titolo di studio conseguito non evidenzia correlazioni significative. Al contrario, la condizione lavorativa evidenzia una maggiore disponibilità da parte degli occupati (60,7 per cento) rispetto ai disoccupati (50,2 per cento). Dalla Ricerca emerge che le pressioni provenienti dal mercato del lavoro possono essere sopportate facendo ricorso alle proprie capacità di gestire dal punto di vista emotivo, cognitivo e comportamentale le diverse situazioni che si è costretti a fronteggiare durante il percorso di inserimento lavorativo. I risultati mettono in evidenza che, in generale, gli intervistati esprimono una auto-percezione fortemente positiva poiché tutti e dieci gli item hanno percentuali superiori al 75 per cento, con punte del 96 per cento. Più nel dettaglio, le percezioni maggiormente positive riguardano la sotto-dimensione relazionale (chiedere consigli a chi ha più esperienza e lavorare con persone nuove: rispettivamente 96 per cento e 93 per cento di risposte positive); dati elevati si riscontrano anche rispetto alla componente cognitiva (comprendere le informazioni trovate e cercare le informazioni che servono: 95 per cento e 93 per cento). Meno omogenee seppure ampiamente positive sono le percezioni riguardanti la capacità di gestire gli insuccessi (affrontare i normali fallimenti e considerare i fallimenti come una sfida): 89,8 per cento e 80,6 per cento. (Com)