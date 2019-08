Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alpi e Prealpi cielo in prevalenza molto nuvoloso, altrove da poco nuvoloso a variabile; in serata ovunque molto nuvoloso o coperto. Su Alpi e Prealpi temporali e piogge sparse possibili durante l'intera giornata ma più probabili nel pomeriggio e in serata; sulla Pianura locali temporali possibili nel tardo pomeriggio e in serata, soprattutto sulla parte occidentale, solo occasionali nel periodo precedente della giornata. Temperature minime tra 19 e 23°C, massime tra 30 e 35 °C. (Rem)