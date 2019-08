Lavoro: Acli, quadro che emerge da ricerca preoccupante ma apre a speranza

- Lidia Borzì, presidente delle Acli di di Roma e provincia commenta il risultato della ricerca, realizzata dalla stessa associazione, in merito all'occupazione lavorativa dei giovani romani, spiegando che "il quadro che emerge è molto preoccupante, ma allo stesso tempo ci lascia semi di speranza. Perché, malgrado le grandi difficoltà che incontrano, i giovani sono i primi a non arrendersi, a volersi rimboccare le maniche e a credere fortemente in loro stessi, e quindi tutta la comunità educante, istituzioni, scuola, chiesa e società civile, non si può esimere dal mettersi in rete e lavorare in maniera corresponsabile, affinché si possa garantire un futuro certo e stabile”. Borzì aggiunge: “Sappiamo che non è facile muoversi in una grande metropoli come Roma, dove il costo della vita è elevato, soprattutto per quanto riguarda i prezzi delle case e degli affitti. Ma sapere che 4 ragazzi su 5, alcuni anche lavorando full-time, non riescono ad affrancarsi dalla famiglia, deve far nascere una profonda riflessione e impegnare la politica a mettere il binomio giovani e lavoro in cima alle priorità di tutto il Paese”. E conclude: “Come Acli di Roma ci stiamo muovendo su questa direttrice, raccogliendo non solo dati ma soprattutto storie, per fornire risposte, partendo dall'ascolto dei loro bisogni, e portare poi speranza attraverso i nostri progetti. Come il cantiere Generiamo lavoro, che mette in rete significative organizzazioni che si riconoscono nei valori della dottrina sociale della chiesa, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendogli strumenti concreti. Il prossimo passo che faremo sarà coinvolgere anche agli imprenditori, per capire quali sono le loro esigenze e creare un vero punto di contatto fra chi il lavoro lo cerca e chi lo offre”.(Com)