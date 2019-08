Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alpi e Prealpi cielo in prevalenza molto nuvoloso, altrove variabile. Nella notte residui temporali, più probabili sulla parte centrorientale della regione e in particolare sulle zone alpine e prealpine. Nel pomeriggio locali rovesci sui rilievi, in possibile intensificazione in serata, soprattutto sul settore Nordovest, con possibile coinvolgimento delle zone di Pianura limitrofe. Temperature minime intorno a 22 °C, massime intorno a 32 ° (Rem)