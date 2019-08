Slovacchia: comunicazioni Kocner suggeriscono legami anche con estrema destra

- I messaggi di testo, recentemente pubblicati, tra l'imprenditore slovacco Marian Kocner e Alena Zsuzsova, entrambi indagati per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, suggeriscono la volontà di Kocner di salvare il governo dell'ex premier, Robert Fico, con l'aiuto dell'estrema destra. Lo rivela il quotidiano "Sme". Dalle comunicazioni emerge che Kocner voleva assicurarsi l'appoggio esterno dell'esecutivo da parte del Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns) di Marian Kotleba, anche qualora Most-Hid avesse abbandonato la maggioranza. L'imprenditore aveva rivelato il suo piano a Zsuzsova solamente due settimane dopo l'omicidio. "Non è stupido...Governerebbe senza Most, con il sostegno silenzioso di Kotleba", si legge in un messaggio datato 11 marzo 2018. (segue) (Vap)