Slovacchia: comunicazioni Kocner suggeriscono legami anche con estrema destra (3)

- Nel fine settimana il segretario del partito slovacco Most-Hid, Bela Bugar, si è detto pronto a lasciare la guida della formazione, in caso dovesse servire. Bugar preferirebbe comunque restare al suo posto almeno fino alle elezioni parlamentari previste nel 2020. Il leader del partito, infatti, “dovrebbe essere riconoscibile non solo all’interno di Most-Hid, ma anche fra gli elettori”. “Nessuno determinerà le decisioni di Most-Hid agendo dall’esterno, ha aggiunto, ricordando come il partito sia attualmente impegnato nei negoziati pre-elettorali con altre formazioni che rappresentano la comunità ungherese in Slovacchia. Nei giorni scorsi il nome di Bugar è stato accostato a quello dell'imprenditore slovacco Marian Kocner, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kucnirova. Alcuni messaggi telefonici dimostrano che Kocner era in contatto con altri politici oltre all'ex premier, Robert Fico, e all'ex ministro dell'Interno, Robert Kalinak. (segue) (Vap)