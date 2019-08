Roma: morto attore Cosimo Cinieri, domani in Campidoglio la camera ardente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà allestita domani, mercoledì 21 agosto, in Campidoglio nella sala del Carroccio in Campidoglio la camera ardente di Cosimo Cinieri. L'apertura al pubblico è prevista dalle 16 alle 19, la commemorazione alle ore 18. L'attore pugliese, che aveva recitato anche con Carmelo Bene, avrebbe compiuto oggi 81 anni. Nato il 20 agosto del 1938 a Taranto Cinieri viveva da anni a Roma. (Com)