Sudan: opposizione approva lista membri civili Consiglio sovrano, firma attesa fra oggi e domani

- Il Consiglio direttivo delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione in Sudan, ha approvato la lista definitiva dei cinque membri civili che andranno a formare il Consiglio sovrano, organismo incaricato di guidare il paese nel periodo di transizione. Lo riferisce il quotidiano “Sudan Tribune”, secondo cui i cinque nomi designati sono quelli di Aisha Musa, Hassan Sheikh Idriss, Mohamed al Faki Suleiman, Siddiq Tawer e Mohamed Hassan al Taaishi. Quest’ultimo è l’unica novità rispetto alla lista che era trapelata nei giorni scorsi, rispetto alla quale è stato escluso Taha Osman Ishaq, membro del Partito comunista sudanese, il cui nome è stato contestato dai gruppi professionali che chiedevano la nomina di una personalità indipendente in rappresentanza della regione del Sudan occidentale. Sembra così spianata la strada per la formazione ufficiale del Consiglio sovrano, che dovrebbe avvenire oggi o, al più tardi, domani, contestualmente alla nomina di Abdallah Hamdok come nuovo primo ministro. Subito dopo la cerimonia di giuramento, il Consiglio militare transitorio (Tmc) dovrebbe inoltre essere sciolto. La formazione del Consiglio sovrano era prevista inizialmente per la giornata doi ieri, tuttavia le divergenze emerse in seno all’opposizione per la nomina dei suoi rappresentanti hanno fatto slittare la cerimonia. In base all’accordo siglato lo scorso 17 agosto, il Consiglio sovrano sarà composto da un totale di 11 membri, di cui cinque selezionati dal Tmc, cinque scelti dall’opposizione e uno concordato da entrambe le parti. (Res)