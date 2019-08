Milano: Dalla ricerca del Politecnico un chip che "mima" l'osteoartrosi per ideare farmaci efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sofisticato chip delle dimensioni di una moneta in cui è possibile coltivare cartilagine e sottoporla successivamente a stimoli meccanici capaci di generare gli effetti dell'osteoartrosi (OA). È il risultato ottenuto nel Laboratorio del Politecnico di Milano MiMic (Microfluidic and Biomimetic Microsystems) da Marco Rasponi dell'ateneo meneghino, coordinatore della ricerca assieme ad Andrea Barbero dell'Ospedale Universitario di Basilea. Lo studio è stato pubblicato su Nature Biomedical Engineering. La ricerca non ha prodotto solo il rivoluzionario chip ma, nel corso della sperimentazione del piccolo dispositivo, ha dimostrato che l'iperstimolazione meccanica della cartilagine sembra sufficiente a indurre la patologia dell'osteoartosi, senza ricorrere alla somministrazione di molecole infiammatorie come fatto finora. Un'opportuna compressione del tessuto cartilagineo induce infatti i sintomi caratteristici dell'OA: infiammazione, ipertrofia e aumento dei processi di degradazione. Nella cartilagine "on a chip" si crea quindi un ambiente ideale in cui testare l'efficacia e i meccanismi di azione di farmaci, accorciando tempi e costi sperimentali e diminuendo la necessità di test su animali. L'osteoartrosi è la più diffusa patologia muscoloscheletrica. Colpisce circa il 10 per cento degli uomini e il 20 per cento delle donne sopra i sessant'anni, cifre purtroppo destinate ad aumentare a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. A dispetto di questa tendenza, tuttavia, i pazienti si trovano di fronte all'assoluta mancanza di terapie farmacologiche definite DMOAD (Disese modifying Osteoartritis Drugs): farmaci capaci non solo di alleviare i sintomi, ma anche di fermare o invertire il processo degenerativo. Al momento infatti le uniche opzioni valide sono trattamenti palliativi o l'intervento chirurgico. (segue) (Com)