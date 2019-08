India: missione Chandrayaan-2 entrata nell’orbita lunare

- La missione di esplorazione lunare Chandrayaan-2, lanciata il 22 luglio, è entrata oggi nell’orbita della Luna. Lo ha annunciato l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), per voce del presidente Kailasavadivoo Sivan, che ha definito l’evento “una pietra miliare”. Sivan ha illustrato le prossime tappe: il 21, il 28 e il 30 agosto e il primo settembre saranno compiute quattro manovre di riduzione dell’orbita per avvicinarsi progressivamente all’obiettivo; il 2 settembre il lander si separerà dall’orbiter; il 7 settembre è previsto l’allunaggio. La missione si avvale di un orbiter, di un lander chiamato Vikram e di un rover di nome Pragyaan, tutti sviluppati in India. Il lancio è avvenuto dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh, per mezzo di un veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III (GSLV Mk III), a una settimana di distanza dal fallimento del primo tentativo, il 15 luglio. (segue) (Inn)