India: missione Chandrayaan-2 entrata nell’orbita lunare (2)

- La Chandrayaan-2 è la seconda missione dell’India dopo la Chandrayaan-1 del 2008. Il progetto risale alla fine del 2007, con un accordo di collaborazione tra l’Isro e l’agenzia spaziale russa Roscosmos; l’approvazione del governo di Nuova Delhi al 2008; il lancio, inizialmente previsto per il 2013, fu rinviato al 2016 perché il partner russo non era riuscito a sviluppare il lander in tempo; la parte russa si è poi ritirata e lo sviluppo è stato in seguito effettuato completamente in India, con la previsione di arrivare al lancio nel 2018; da allora, invece, ci sono stati altri quattro rinvii. L’ultimo è stato attribuito dall’Isro a “un intoppo tecnico” al veicolo di lancio. Secondo indiscrezioni della stampa indiana, “l’intoppo” sarebbe stato una fuga di elio nel combustibile criogenico. (segue) (Inn)