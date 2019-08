India: missione Chandrayaan-2 entrata nell’orbita lunare (5)

- Nel frattempo, l’Isro sta lavorando anche ad altri ambiziosi progetti. La prossima missione, ha annunciato il presidente Sivan, sarà la Cartosat 3, per l’osservazione satellitare della Terra. Nella prima metà del 2020 sarà tentata la missione scientifica Aditya-L1, volta a inviare un satellite verso il punto ideale di osservazione del Sole, il Punto di Lagrange L1. Inoltre, Modi ha annunciato una missione nello spazio con equipaggio entro il 2022, anno del 75mo anniversario dell’Indipendenza dell’India. Il paese sarebbe il quarto al mondo a raggiungere l’obiettivo, dopo la Russia, gli Stati Uniti e la Cina. L’Isro ha un programma per il volo spaziale umano dal 2004, ma non ha ancora sviluppato tutte le tecnologie necessarie per realizzarlo. (segue) (Inn)