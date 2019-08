India: missione Chandrayaan-2 entrata nell’orbita lunare (6)

- L’agenzia spaziale indiana ha firmato un contratto con compagnia russa Glavkosmos, del gruppo Roscosmos, per collaborare nell’addestramento degli astronauti indiani; il lavoro sarà svolto con il sostegno del Centro di addestramento per i cosmonauti di Mosca e dell’Istituto per le questioni biomediche dell’Accademia delle scienze russa. Per realizzare il progetto l’Isro si avvarrà anche della collaborazione del Centro nazionale di studi spaziali (Cnes), l’agenzia spaziale francese, formando un gruppo di lavoro congiunto; saranno utilizzate le strutture francesi del Centro di aiuto allo sviluppo delle attività in microgravità e delle operazioni spaziali (Cadmos) e del Medes, l’Istituto per la fisiologia e la medicina spaziale. (Inn)