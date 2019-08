Imprese: Korean Air valuta nuove sospensioni dei voli verso il Giappone (5)

- Il Giappone ha deciso di revocare lo status di partner commerciali privilegiato concesso alla Corea del Sud, che consentiva a quest’ultima di acquistare merci dal potenziale impiego militare senza alcun controllo o vincolo aggiuntivo. La decisione, attesa da giorni, è stata annunciata da membri dell’Ufficio di gabinetto giapponese, e va ad aggravare ulteriormente la crisi diplomatica in atto tra i due vicini asiatici, nonostante il tentativo di mediazione intrapreso dagli Stati Uniti negli ultimi giorni. Washington teme in particolare che la crescente ostilità tra i due alleati asiatici, legata al riemergere di dispute storiche relative al periodo dell’occupazione coloniale giapponese della Penisola coreana, possa compromettere la capacità di gestire la minaccia balistica della Corea del Nord, riemersa nei giorni scorsi con una serie di test balistici effettuati da Pyongyang. Tra le categorie di merci giapponesi che non potranno più essere esportate in Corea del Nord tramite procedure semplificate figurano una serie di applicazioni tecnologiche potenzialmente destinabili all’impiego militare. (segue) (Git)