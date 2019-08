Kirghizistan: detenzione ex presidente Atambayev estesa sino al 26 ottobre

- Il tribunale distrettuale di Pervomaisky di Bishkek ha esteso la detenzione dell'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev sino al 26 ottobre. Lo ha riferito l'avvocato di Atambayev Sergey Slesarev all’agenzia di stampa “Sputnik”. L'ex presidente si trova in stato di detenzione in una struttura di detenzione del Comitato di Stato per la sicurezza nazionale l'8 agosto, quando si è arreso alle forze dell'ordine dopo un prolungato tentativo di accedere con la forza nella sua residenza. "Il termine della detenzione è stato esteso. Rimarrà in custodia fino al 26 ottobre", ha detto Slesarev. L'avvocato ha affermato che questa decisione è illegale e che avrebbe presentato ricorso a un tribunale di grado superiore. L’udienza per la proroga della detenzione si è svolta presso la sede del Comitato di Stato: ai parenti dell’ex capo dello Stato, ai suoi sostenitori e ai giornalisti non è stato concesso di partecipare all’udienza e allo stesso Slesarev, stando a quanto da lui dichiarato, la notifica di convocazione gli è stata riportata solo questa mattina. (segue) (Res)