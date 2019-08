Russia-Ghana: oggi incontro fra ministri Esteri Lavrov e Botchwey a Mosca

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l’omologo ghanese, Shirley Ayorkor Botchwey, si vedranno oggi a Mosca. I capi delle diplomazie discuteranno dell'ulteriore sviluppo delle relazioni politiche bilaterali e della cooperazione in materia di commercio, economia e affari umanitari, con particolare attenzione alla promozione dei contatti nei comparti energia, infrastrutture e sviluppo delle riserve di minerali e idrocarburi. Lavrov e Botchwey si scambieranno anche opinioni su problemi internazionali e regionali, compresa la lotta al terrorismo e la risoluzione delle crisi nei paesi africani. Botchwey starà in visita di lavoro in Russia sino al 21 agosto. (Rum)