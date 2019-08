Terremoti: Ingv, tre lievi scosse tra la mezzanotte e le sei del mattino

- Tre lievi scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma tra la mezzanotte e le sei del mattino del 20 agosto. La prima si è verificata alle 00:06 con un'intensità pari a 2.1 della scala Richter. L'epicentro è stato localizzato nella costa siciliana nord orientale, in prossimità di Messina, a una profondità di 6 km con coordinate geografiche (lat, lon) 38.17, 15.12. La seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata a una profondità di 10 km in prossimità della costa crotonese alle 4:25 della notte, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.27, 17.27. Infine alle 6:00 del mattino a 4 km a nord di Manfredonia, in provincia di Foggia, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 ad una profondità di 16 km. (Rer)