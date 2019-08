Russia-Malta: atteso oggi incontro fra ministri Esteri Lavrov e Abela a Mosca

- Si terrà oggi a Mosca un incontro fra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l’omologo maltese, Carmelo Abela. I capi delle diplomazie discuteranno di cooperazione commerciale ed economica, oltre che dello stato delle relazioni culturali e umanitarie tra Mosca e La Valletta. Inoltre, Lavrov e Abela discuteranno di alcune questioni internazionali di attualità, tra cui i rapporti fra la Russia e l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), nonché della situazione in Siria, Libia e Ucraina. (Rum)