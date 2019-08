Viabilità Roma: code su A24 in direzione centro, chiusa area parcheggio Gemelli per lavori

- Sono registrate code sull'autostrada A24 nel tratto urbano tra via dei Fiorentini e la tangenziale est, in direzione centro di Roma. Su via della Pineta Sacchetti nell'area di parcheggio della stazione Fm3 Gemelli sussiste il divieto di fermata e il divieto di transito dalla mezzanotte del 20 agosto fino alle 23:59 del 27 agosto per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. (Rer)