Governo: Salvini, aumento Iva alibi per non lasciare poltrone

- “L’aumento dell’Iva è un alibi per non lasciare le poltrone”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo a Radio 24. Salvini ha spiegato che “l’Iva scatterebbe dal 1 gennaio se non si fa la manovra economica e, se si torna al voto in autunno, di manovre se ne fanno due”. Il leader della Lega ha poi chiarito: “noi abbiamo ce l’abbiamo ben chiara in testa la manovra economica da 50 miliardi. Cosa fare prima di tutto? Abbassare le tasse. Rilanciare economia, energie e investimenti. Altrimenti cosa stiamo a fare al governo?”, ha concluso.(Rer)