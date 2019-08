Bulgaria-Giordania: ministro Esteri Zaharieva riceve oggi omologo Safadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha avviato ieri una visita di tre giorni in Bulgaria su invito dell'omologa di Sofia Ekaterina Zaharieva. Quella iniziata ieri da parte di Safadi è la prima visita di un ministro degli Esteri giordano in Bulgaria. Nella giornata odierna è in programma il colloquio bilaterale tra i due ministri degli Esteri, che sarà allargato poi alle rispettive delegazioni. Safadi e Zaharieva sigleranno un accordo per agevolare le procedure legate ai visti. Zaharieva si è recata in visita in Giordania nel dicembre 2018. L'interscambio commerciale tra Bulgaria e Giordania nei primi quattro mesi del 2019 è ammontato a 9,7 milioni di dollari, segando un aumento del 21 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. (Bus)