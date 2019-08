Migranti: Salvini, Italia non è più il campo profughi d’Europa

- “L’Italia non è più il campo profughi d’Europa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo a Radio 24. “Penso che gli italiani abbiano apprezzato la mia gestione della sicurezza – ha sottolineato Salvini -. E lo stanno facendo anche in queste ore con il caso della nave spagnola con i finti malati e i finti minori che si sta preparando per partire per la Spagna”.(Rer)