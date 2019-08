Bosnia: oggi due riunioni della presidenza tripartita, focus su Map Nato e formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in programma per oggi due sessioni di lavoro della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina: la prima sull'attivazione del Piano d'azione per l'adesione Nato (Map); la seconda sulla formazione del Consiglio dei ministri. Lo svolgimento della seconda sessione, dedicata alla formazione del governo sulla base del risultato delle elezioni dell'ottobre 2018, è vincolata tuttavia all'esito della prima riunione, ovvero all'accordo per l'invio del primo piano nazionale per l'adozione del Map. Nei giorni scorsi il presidente di turno, ovvero l'esponente croato nella presidenza tripartita Zeljko Komsic, è stato chiaro sul punto sottolineando che non sarà approvato alcun candidato alla presidenza del consiglio dei ministri di Sarajevo senza un accordo sul Map. Tale linea è sostenuta anche dal rappresentante musulmano nella presidenza Sefik Dzaferovic, mentre viene osteggiata dall'esponente serbo Milorad Dodik. (segue) (Bos)