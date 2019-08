Bosnia: oggi due riunioni della presidenza tripartita, focus su Map Nato e formazione governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rappresentanti della comunità internazionale devono cessare di intromettersi in questioni interne alla Bosnia", ha detto ieri Dodik commentando l'incontro, tenutosi nel primo pomeriggio, tra il presidente di turno e rappresentante croato nella presidenza tripartita bosniaca Zeljko Komsic e gli ambasciatori degli Usa e del Regno Unito in Bosnia, rispettivamente Eric Nelson e Matthew Field. Secondo quanto riferito dal sito di informazione "Klix", l'unico argomento dell'incontro è stato quello dell'attivazione del primo Piano d'azione Map con la Nato, sostenuta fortemente da Komsic ma non da Dodik. Quest'ultimo ha affermato a ogni modo che "Komsic ha il diritto di incontrare chi vuole". Dodik ha ribadito nel pomeriggio di ieri di non avere l'intenzione di firmare Map, affermando che "qualcuno cerca evidentemente di minare l'accordo sulla formazione del governo centrale in base ai risultati delle elezioni dell'ottobre dello scorso anno raggiunto all'inizio di questo mese". (segue) (Bos)